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В Еврокомиссии высказались о снятии санкций с Россельхозбанка

Хиппер: для снятия санкций с Россельхозбанка нужно единогласное решение стран ЕС
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Илья Питалев/РИА «Новости»

Для снятия любых ограничений необходимо единогласное решение стран Европейского союза (ЕС). Об этом заявила официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анита Хиппер, передает РИА Новости.

«С политической точки зрения, мы считаем необходимым оказывать максимальное давление на Россию для достижения справедливого и устойчивого мира на Украине. <...> С юридической точки зрения, для снятия ограничений необходимо единогласное согласие Совета ЕС», — сказала дипломат.

Таким образом она ответила на вопрос о возможном снятии санкций с Россельхозбанка.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия ожидает снятия санкций с Россельхозбанка и других финансовых организаций, которые занимаются международной торговлей продовольствием.

Портал Euractiv писал со ссылкой на европейских дипломатов, что Евросоюз не собирается смягчать санкционный режим против России и разрешать подключение российских банков к системе SWIFT.

Авторы статьи считают, что сопротивление ЕС смягчению санкций может затруднить выполнение договоренностей, достигнутых между Россией и США во время консультаций в Саудовской Аравии. Американской администрации необходимо согласие Брюсселя на отмену любых антироссийских санкций, чтобы соглашение о прекращении огня в Черном море вступило в силу, и добиться его может быть непросто.

Ранее в США раскрыли еще один антироссийский шаг Европы.

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