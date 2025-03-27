Путин пообещал школьнику из Коми помочь с открытием нового кружка

Президент России Владимир Путин поддержал идею школьника из Коми Никиты Камынина создать кружок в школе по танкомодельному спорту. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский президент проводит заседание наблюдательного совета «Движения первых» в национальном центре «Россия». Во время него к главе государства обратился школьник, командир отряда «Хранители истории» Никита Камынин и заявил, что хочет выиграть грант, чтобы в своем учебном заведении создать кружок по танкомодельному спорту.

«Мы поможем тебе, не с грантом, а просто с кружком. Я знаю, как это сделать. Тем более, что министр просвещения Сергей Сергеевич Кравцов у нас на связи, слышит, он точно подключится. Если он этого не сделает, то я это сделаю сам», — сказал Путин.

До этого Владимир Путин в ходе осмотра выставки в Национальном центре «Россия» признался, что рыбалка является одним из его любимых занятий.

Ранее Путин назвал вдохновляющей экспозицию «Путешествие по России».