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В МИД России заявили, что работа по будущим переговорам с Украиной идет

Захарова: работа по вопросу, с кем со стороны Украины вести переговоры, идет
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Александр Кряжев/РИА Новости

Работа на тему того, с кем и как со стороны Украины вести переговоры по урегулированию конфликта, продолжается. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

По ее словам, эти вопросы предстоит решить.

Дипломат напомнила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно обращался к теме доверия к властям Украины и постоянно отмечал, что речь должна идти в первую очередь не о вере и о том, что «не обманут», а о четких гарантиях безопасности для российского государства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что ненависть к русским заставляет его «держаться» во время конфликта на Украине. Он назвал президента Владимира Путина «лжецом» и добавил, что никогда не признает российский статус Крыма, республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Зеленский добавил, что Украина рассчитывает на финансирование со стороны Европы, чтобы укрепить ВСУ. О чем еще говорил украинский лидер — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России заявили о недоговороспособности Украины.

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