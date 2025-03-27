В Турции заявили об отсутствии решений по возобновлению зерновой сделки

ТАСС: решения по восстановлению зернового коридора в Черном море еще не приняты

Официальные решения по вопросу возобновления работы зернового коридора в Черном море пока не приняты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в министерстве обороны Турции.

В военном ведомстве рассказали, что спустя долгое время возобновление работы черноморского зернового коридора вновь вошло в повестку дня на международной политической арене.

«Однако до настоящего момента официального решения на этот счет не принято. Турция готова сделать все возможное, чтобы способствовать глобальному и региональному миру», — подчеркнули источники.

По их словам, в прошлом создание зернового коридора позволило избежать продовольственного кризиса в мире. В Минобороны Турции добавили, что власти республики готовы принять меры, чтобы еще раз предотвратить соответствующую проблему.

Черноморская зерновая сделка действовала в период с 22 июля 2022 года по 17 июля 2023 года. Впоследствии руководство РФ отказалось продлевать срок ее действия из-за возникших разногласий.

24 марта текущего года в Саудовской Аравии состоялись переговоры российской и американской делегаций, одной из основных тем которых стало обеспечение безопасности судоходства в Черном море. В ходе встречи представители Москвы сообщили, что готовы рассмотреть возобновление зерновой сделки, если она будет заключена на приемлемых условиях.

Ранее в Кремле оценили возможность возобновления зерновой сделки.