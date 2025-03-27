Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ заявили о расплывчатой реакции США на план по Черному морю

Рябков заявил о необходимости продолжения диалога по Черному морю с США
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о необходимости продолжения диалога с США по черноморской инициативе. Его слова приводит ТАСС.

По словам дипломата, сейчас российская сторона получила от Вашингтона только самые общие реакции на условия прекращения обстрелов судов в Черном море, среди которых снятие санкций с «Россельхозбанка».

«Договоренности конкретного свойства о том, что будет дальше происходить, на сегодня нет, но над этим мы работаем», — подчеркнул он.

Также Рябков заявил, что Россия никогда не уклонялась от контактов с Западом, но теперь стала получать сигналы от готовности к взаимоуважительному диалогу.

25 марта США и Украина завершили второй раунд переговоров в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Сколько продлились переговоры, не уточняется. По данным Белого дома, США и Украина в ходе встречи в Эр-Рияде договорились исключить применение силы против коммерческих судов в Черном море.

Ранее Зеленский заявил, что Кремль стремится обмануть США и весь мир.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами