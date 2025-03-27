В Китае высказались о политике односторонних действий

Китай и Франция должны придерживаться принципа многосторонности и противостоять политике односторонних действий. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И во время встречи со своим французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро, передает ТАСС.

«Перед лицом глубоких изменений в международной обстановке обе стороны, будучи всеобъемлющими стратегическими партнерами, должны проявить историческую сознательность», — сказал дипломат.

Ван И подчеркнул, что Пекин и Париж должны на основе взаимной выгоды противостоять разрыву связей.

В ноябре прошлого года агентство Bloomberg сообщало, что Европейский союз предложил ввести санкции против китайских компаний, которые, по данным Еврокомиссии, помогали России разрабатывать ударные беспилотники для атак на Украину.

Также газета The Wall Street Journal писала, что китайские специалисты изучают, как Россия работает в вопросах борьбы с санкциями Запада. Пекин решил подстраховаться на случай ужесточения ограничений из-за конфликта вокруг Тайваня, писали журналисты.

Ранее президент РФ Владимир Путин охарактеризовал отношения России с Китаем.