Ульянов: европейская бюрократия хочет победить РФ, но переоценивает себя

Европейская бюрократия стремится победить Россию, но переоценивает себя. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.

«Европейская бюрократия (например, госпожа [верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая] Каллас) переоценивает себя. Они стремятся победить Россию», — написал Ульянов.

По его мнению, нынешние европейские лидеры, как и их предшественники, не достигнут этой цели.

26 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что антироссийские санкции могут быть сняты только тогда, когда Россия вернется к международно признанным границам Украины.

Макрон также сообщил, что поддерживает предложенную президентом США Дональдом Трампом концепцию «мир через силу», при этом он подчеркнул, что она не предполагает снятия санкций с России.

Ранее ЕС отказался снимать санкции с Россельхозбанка после переговоров России и США.