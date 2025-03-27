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Постпред РФ заявил, что европейская бюрократия переоценивает себя

Ульянов: европейская бюрократия хочет победить РФ, но переоценивает себя
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Европейская бюрократия стремится победить Россию, но переоценивает себя. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.

«Европейская бюрократия (например, госпожа [верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая] Каллас) переоценивает себя. Они стремятся победить Россию», — написал Ульянов.

По его мнению, нынешние европейские лидеры, как и их предшественники, не достигнут этой цели.

26 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что антироссийские санкции могут быть сняты только тогда, когда Россия вернется к международно признанным границам Украины.

Макрон также сообщил, что поддерживает предложенную президентом США Дональдом Трампом концепцию «мир через силу», при этом он подчеркнул, что она не предполагает снятия санкций с России.

Ранее ЕС отказался снимать санкции с Россельхозбанка после переговоров России и США.

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