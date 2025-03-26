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В ГД заявили, что Россия не затягивает согласование прекращения огня

Депутат Чепа: Россия не затягивает согласование прекращения огня
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Россия не затягивает согласование прекращения огня.

Таким образом депутат прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа о том, что президент России Владимир Путин намеренно затягивает заключение мирного соглашения с Украиной.

«Здесь все очень важно, и если переговоры идут 12 часов, это большое количество вопросов и задач, которые решают спецпредставители и его [Трампа], и [президента России] Владимира Владимировича [Путина], поэтому это не затягивание, а конкретизация», — поделился Чепа.

Он подчеркнул, что Россия более конкретно подходит к решению задач, в отличие от Трампа, который сперва обещал завершить конфликт на Украине в течение суток, а потом в течение месяца.

До этого стало известно, что Российская Федерация и Соединенные Штаты договорились разработать меры по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре конфликтующих сторон в лице Москвы и Киева на 30 дней с 18 марта.

Ранее в Британии заявили, что Трамп позволил Путину «съесть свой кусок пирога».

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