В МИД РФ выступили за возобновление Черноморской инициативы

Российская сторона выступает за возобновление Черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Мы за возобновление в какой-то форме — более приемлемой для всех — черноморской инициативы», — заявил он.

До этого источник РИА Новости в администрации президента Турции заявил, что возможность участия Турции в переговорах по черноморской инициативе прояснится после встречи делегаций России и США в Эр-Рияде. По его словам, на данный момент необходимо оценить детали.

Летом прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в самолете по пути из Вашингтона заявил журналистам, что Анкара ведет переговоры с Москвой и Киевом по возобновлению «зернового коридора».

Новый коридор, о котором идет речь, планируется создать в обход стран Запада. Предполагается, что маршрут будет проходить через Турцию, Африку и другие регионы, нуждающиеся в продовольствии.

Зерновая сделка действовала с 22 июля 2022 года по 17 июля 2023 года. После Россия отказалась продлевать договоренности из-за разногласий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле оценили возможность возобновления Черноморской инициативы.