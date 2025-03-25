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Лукашенко во время инаугурации назвал себя счастливым президентом

Лукашенко заявил, что считает себя счастливым президентом
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president.gov.by

Во время церемонии инаугурации Александр Лукашенко назвал себя счастливым президентом Белоруссии. Его слова приводит издание «Sputnik Беларусь».

«Я — счастливый президент, а Беларусь — страна, в которой хочется жить. Вы вся моя жизнь. Я приложу максимум усилий, чтобы оправдать оказанное вами мне доверие», — сказал он.

25 марта белорусский лидер Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии в седьмой раз.

Церемония инаугурации прошла в Зале торжественных церемоний во Дворце Независимости в Минске.

27 января этого года Лукашенко победил на президентских выборах в Белоруссии с 86,82% голосов. 70-летний Лукашенко является первым и на данный момент единственным президентом Белоруссии — фактически он занимает этот пост с 20 июля 1994 года. Лукашенко принимал участие в президентских выборах 1994, 2001, 2006, 2010, 2015, 2020 и 2025 годов.

Ранее шпиц Лукашенко пометил ЦИК Белоруссии во время выборов.

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