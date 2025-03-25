Косачев предложил закрепить в международном праве термин «неоколониализм»

В международном праве необходимо закрепить понятие «неоколониализм». Данная норма должна предусматривать компенсации странам, пострадавшим от нарушения их законных интересов. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, его цитирует РИА Новости.

Вице-спикер Совфеда уточнил, что, по его мнению, неоколониализм – это система неравноправных политических, экономических и правовых отношений, навязываемых какой-то группой стран. По его словам, содержание термина соответствует реальному положению дел и речь идет о странах Запада.

«‎Обсуждение проблемы колониализма и неоколониализма должно сопровождаться в том числе постановкой вопроса о праве государств, столкнувшихся или сталкивающихся сейчас с внешней экспансией, требовать либо сейчас, либо в соответствующих обстоятельствах, справедливой компенсации за причиненный ущерб в результате такой политики», — сказал Косачев во время круглого стола, посвященного истории борьбы с колониализмом.

Накануне в Южно-Африканской Республике (ЮАР) состоялась торжественная церемония, организованная в память об участниках битвы при городе Квито-Кванавале. Это крупнейшее сражение в Африке после окончания Второй мировой войны. По ее итогам были организованы мирные переговоры с участием Анголы, Кубы и ЮАР по урегулированию в Анголе, а также между режимом апартеида и АНК по переходу к демократии.

Ранее Лавров анонсировал открытие посольств России в семи странах Африки.