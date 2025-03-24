Премьер Британии Стармер заявил, что Европа движется в более темную эпоху

Европу ждут более темные времена, поэтому странам региона необходимо увеличивать расходы на оборону. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью газете The New York Times.

«Мы все наслаждались дивидендами мира», — сказал Стармер, отметив, что Европа движется в более темную эпоху.

«Я не хочу впадать в запугивание. Нам нужно думать об обороне и безопасности более непосредственно», — подчеркнул премьер.

19 марта бывший военнослужащий армии США Марк Слебода заявил, что планы премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона по отправке миротворцев на Украину могут быть направлены на срыв мирных договоренностей.

По его мнению, Стармер и Макрон рассчитывают на то, что если военные НАТО окажутся под огнем, то это заставит американского лидера Дональда Трампа вмешаться. В результате мирный процесс сорвется.

Ранее в Германии заявили, что немецкая армия должна «мобилизоваться».