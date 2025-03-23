Зеленский заявил об ударе порядка 150 БПЛА по Украине

Зеленский заявил, что ВС РФ нанесли удары 150 БПЛА и призвал к давлению на Москву

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение ночи ВС РФ использовали порядка 150 беспилотников для ударов по территории республики и призвал к усилению давления на Москву. Публикация появилась в его Telegram-канале.

«В течение этой ночи Россия атаковала Украину, использовав почти 150 ударных дронов. <…> За эту неделю более 1580 управляемых авиационных бомб, почти 1100 ударных дронов и 15 ракет различных типов…» — написал он.

По его утверждению, в оружии используются иностранные компоненты, в связи с чем антироссийские санкции должны работать «эффективнее». Он призвал к «новым решениям» и «новому давлению на Москву». Речь идет в том числе об усилении ВСУ и предоставлении систем ПВО, указал Зеленский.

До этого депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что ВС РФ расчехлили «Орешник» для ответного удара по Украине после атак на энергетические объекты на территории страны. Целью российских ударов могут стать электростанции Украины, которые работают на угле или жидком топливе. Он добавил, что ВС РФ не бьют по гражданским объектам.

Ранее в Госдуме оценили готовность Зеленского встретиться с представителями России.