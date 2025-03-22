Уиткофф заявил, что Путин молился за Трампа после покушения на него

Российский лидер Владимир Путин молился за президента США Дональда Трампа после покушения на него. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Он пошел в местную церковь, встретился со своим священником и молился за президента [Трампа]», — поделился Уиткофф.

Спецпосланник американского лидера подчеркнул, что Путин молился потому, что Трамп «был его другом, и он молился за своего друга».

15 сентября во Флориде в гольф-клубе Дональда Трампа Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич произошла стрельба в тот момент, когда там находился тогда еще кандидат в президенты США. Мужчина направил дуло винтовки в сторону гольф-клуба, когда Трамп был на поле. Секретная служба открыла огонь, после чего мужчина скрылся. Позднее его задержали. Американские СМИ сообщали, что подозреваемый – 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину.

13 июля выступление Дональда Трампа перед избирателями в Пенсильвании прервала стрельба. 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл огонь с крыши здания, находившегося за пределами периметра зоны безопасности. Одна из пуль попала Трампу в ухо, его вывели со сцены сотрудники секретной службы США. Кроме экс-президента пострадали трое человек, одного из них спасти не удалось. Стрелка ликвидировали, у него нашли полуавтоматическую винтовку AR-15.

Ранее Трамп назвал «очень хорошими» отношения с Путиным.