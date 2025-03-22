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Уиткофф заявил, что Путин молился за Трампа после покушения

Уиткофф заявил, что Путин молился за Трампа после покушения на него
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Павел Бедняков/РИА Новости

Российский лидер Владимир Путин молился за президента США Дональда Трампа после покушения на него. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Он пошел в местную церковь, встретился со своим священником и молился за президента [Трампа]», — поделился Уиткофф.

Спецпосланник американского лидера подчеркнул, что Путин молился потому, что Трамп «был его другом, и он молился за своего друга».

15 сентября во Флориде в гольф-клубе Дональда Трампа Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич произошла стрельба в тот момент, когда там находился тогда еще кандидат в президенты США. Мужчина направил дуло винтовки в сторону гольф-клуба, когда Трамп был на поле. Секретная служба открыла огонь, после чего мужчина скрылся. Позднее его задержали. Американские СМИ сообщали, что подозреваемый – 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину.

13 июля выступление Дональда Трампа перед избирателями в Пенсильвании прервала стрельба. 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл огонь с крыши здания, находившегося за пределами периметра зоны безопасности. Одна из пуль попала Трампу в ухо, его вывели со сцены сотрудники секретной службы США. Кроме экс-президента пострадали трое человек, одного из них спасти не удалось. Стрелка ликвидировали, у него нашли полуавтоматическую винтовку AR-15.

Ранее Трамп назвал «очень хорошими» отношения с Путиным.

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