В МИД РФ призвали не искать подтекст в формулировках по итогу разговора Путина и Трампа

Захарова призвала не искать подтекст в заявлениях после беседы Путина и Трампа

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала различия в формулировках заявлений России и США по итогам телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. На брифинге она призвала не искать скрытых посланий в этих расхождениях, отметив, что каждая сторона акцентирует внимание на разных аспектах переговоров, передает ТАСС.

«Нет ни одного случая в истории, когда суверенные государства публиковали идентичные комментарии после переговоров. Для каждой стороны значимы свои приоритеты — это нормальная дипломатическая практика», — подчеркнула Захарова.

Она уточнила, что, несмотря на различия в «нюансировке», позиции Москвы и Вашингтона не противоречат друг другу.

«По сравнению с предыдущими годами текущий результат можно считать позитивным. Россия намерена и дальше выстраивать диалог в этом ключе», — добавила представитель МИД.

Путин провел телефонный разговор с Трампом 18 марта. Во время беседы глава государства согласился на предложение Вашингтона о взаимном отказе Москвы и Киева от атак на объекты энергетической инфраструктуры на 30 дней.

Ранее Путин поделился с Лукашенко подробностями своего разговора с Трампом.