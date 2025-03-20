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Шойгу отреагировал на слова Макрона о защите ЕС французским ядерным оружием

Шойгу: РФ серьезно относится к заявлениям Макрона о ядерном оружии в Европе
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Владимир Смирнов/РИА Новости

Россия серьезно относится к заявлениям президента Франции Эммануэля Макрона о распространении ядерного оружия в Европе. Об этом журналистам заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«Несмотря на то, что большинство специалистов едины во мнении, что рассуждения о французском ядерном зонтике над Евросоюзом не более чем попытка подчеркнуть свою значимость, мы относимся к заявлению со всей серьезностью», — сказал он.

Шойгу отметил, что «сам факт бряцания оружием» несет прямую угрозу всему миру». По его мнению, высказывания французского президента отражают антироссийские настроения в Европе.

«Не случайно риторика французского президента была дружно подхвачена функционерами Европейского союза, в первую очередь главой Еврокомиссии», — добавил он.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге заявила, что Макрон, рассуждая об отправке натовских миротворцев на Украину без оглядки на позицию России, утратил чувство реальности.

Ранее Макрон допустил, что ЕС отправит миротворцев на Украину.

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