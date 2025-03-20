В Европе раскрыли, какой статус будет у Украины в будущем

FT: в Венгрии считают, что Украина может стать буферной зоной между РФ и ЕС

Украина в будущем может стать буферной зоной между Россией и Европой при условии устойчивого соблюдения интересов заинтересованных сторон. Об этом заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока в интервью британской газете Financial Times.

«Украина может функционировать в качестве буферной зоны только в том случае, если среди глобальных игроков будет достигнут консенсус относительно того, что возможно, а что невозможно на территории Украины», — подчеркнул он.

По словам Боки, Венгрия не видит безопасности Европы в интеграции Украины в оборонные системы ЕС.

Он предупредил, что если США или ЕС предпримут что-то на Украине без одобрения России, «это само по себе будет являться источником конфликта».

До этого президент Финляндии Александр Стубб заявлял, что Европе необходимо «милитаризовать Украину до зубов» в целях «сдерживания» России.

Ранее Орбан заявил о скором развале Европы.