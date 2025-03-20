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На Западе узнали об отказе ЕС соглашаться с требованиями России по Украине

Bloomberg: ЕС не намерен соглашаться на условия России по Украине
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Александр Кряжев/РИА Новости

В Европейском союзе настаивают, что ни при каких обстоятельствах не пойдут на выполнение требований России по урегулированию вооруженного конфликта на Украине. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя одной из ведущих стран ЕС.

«Один высокопоставленный чиновник из другой крупной державы ЕС во вторник настойчиво утверждал, что европейские страны ни при каких обстоятельствах не выполнят условия [президента РФ Владимира] Путина», — говорится в статье.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 18 марта провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. В Москве и Вашингтоне оценили переговоры как продуктивные. Два лидера говорили об украинском урегулировании и взаимовыгодном экономическом сотрудничестве.

Позднее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что 23 марта в саудовской Джидде пройдут новые переговоры, посвященные деталям договоренностей, достигнутых в ходе контактов между Путиным и Трампом.

Ранее сообщалось, что глава евродипломатии Кая Каллас недовольна выдвинутыми Россией нюансами по перемирию на Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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