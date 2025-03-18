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Трамп договорился с Путиным о прекращении атак на инфраструктуру Украины

Трамп заявил, что договорился с Путиным о прекращении атак на инфраструктуру
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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о немедленном прекращении атак на энергетическую инфраструктуру между Россией и Украиной.

«Мы будем оперативно работать, чтобы добиться полного прекращения огня и, в конечном итоге, конца этой ужасной войны между Россией и Украиной», — написал Трамп.

До этого на сайте Кремля сообщалось, что Путин поддержал предложение Трампа о взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс в свою очередь заявлял, что Трамп перед разговором с российским лидером был серьезно настроен на достижение мира на Украине.

В России еще накануне анонсировали телефонный разговор между двумя лидерами. В Кремле отмечали, что главы РФ и США затронут вопросы нормализации отношений двух стран. А Трамп заявил, что обсудит с Путиным ситуацию с размежеванием территорий и контроль над атомными электростанциями. Какие в Москве ожидания от этого разговора — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Украина обратилась к России перед переговорами Путина и Трампа.

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