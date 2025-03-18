Трамп подвел итоги разговора с Путиным

Трамп назвал очень хорошим и продуктивным разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп назвал очень хорошим и продуктивным разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Публикация появилась на его странице в Truth Social.

«Мой сегодняшний телефонный разговор с президентом России Путиным был очень хорошим и продуктивным», — написал Трамп.

По его словам, стороны договорились о «немедленном прекращении огня» по энергетической инфраструктуре. Кроме того, Москва и Вашингтон договорились быстро работать над тем, чтобы положить конец конфликту.

Американский лидер подчеркнул, что процесс достижения мирного соглашения «в полной силе и действии», и понадеялся, что ради всего человечества работа будет выполнена.

Недавно завершился телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Это второй разговор двух лидеров с момента возвращения Трампа в Белый дом. Какие в России ожидания от этой беседы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии не исключили, что Путин заставил ждать Трампа разговора по телефону.