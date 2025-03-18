Путин и Трамп подчеркнули ответственность США и РФ за глобальную безопасность

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп выразили взаимную заинтересованность в улучшении отношений. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Выражена обоюдная заинтересованность в нормализации двусторонних отношений в свете особой ответственности России и США за обеспечение безопасности и стабильности в мире. В таком контексте рассматривался широкий спектр направлений, по которым наши страны могли бы наладить взаимодействие», — сказано в сообщении Кремля.

В ходе телефонного разговора Путин и Трамп также обсудили идеи для двухстороннего сотрудничества в экономической и энергетической сферах.

18 марта американский и российский лидеры провели второй официально подтвержденный разговор с момента возвращения Трампа в Белый дом. В Кремле накануне отмечали, что президенты затронут вопросы нормализации отношений двух стран. Трамп в свою очередь заявил, что обсудит с Путиным ситуацию с размежеванием территорий и контроль над атомными электростанциями.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс говорил, что американский лидер перед разговором с российским коллегой был серьезно настроен на достижение мира на Украине. По его словам, российский лидер уважает американского коллегу, потому что «понимает, с кем имеет дело». Он подчеркнул, что между президентами двух стран «сложились очень хорошие рабочие отношения, в которых оба человека уважают друг друга».

Ранее в Совфеде предупредили о попытках Киева и Лондона сорвать мирный процесс.