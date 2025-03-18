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Путин посоветовал не слушать заявление Пескова о времени разговора с Трампом

Путин в шутку призвал не слушать Пескова по поводу разговора с Трампом
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Evan Vucci/AP

Российский лидер Владимир Путин призвал «не слушать» заявление своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова про время предстоящего разговора с президентом США Дональдом Трампом. Об этом Путин сообщил на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Не слушайте Пескова. У Пескова работа такая», — отметил он.

Незадолго до этого пресс-секретарь президента России сообщил, что Путин и Трамп будут говорить столько, сколько посчитают нужным. По словам Пескова, телефонный разговор пройдет с 16:00 до 18:00 по московскому времени.

Накануне Песков рассказал, что Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки идут по пути реанимации двусторонних отношений, восстановления различных режимов диалога на разных уровнях. Предстоящий разговор российского лидера с главой Белого дома Песков назвал важным шагом.

В феврале Путин отмечал, что отношения между Россией и США таковы, что представителям двух стран недостаточно встречи за чашкой кофе. По его словам, необходимо добиться того, чтобы команды России и Соединенных Штатов подготовили вопросы, чрезвычайно важные для двух стран, в том числе и на украинском треке, для того чтобы обе стороны вышли на приемлемые для себя решения.

Ранее в Госдуме рассказали, что ожидают от разговора Путина и Трампа.

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