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В Венгрии заявили, что будут противостоять провоенным предложениям ЕС по Украине

Сийярто: Венгрия на заседании ЕС будет противостоять провоенным инициативам
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Global Look Press

Венгрия в ходе заседания министров иностранных дел стран — членов Европейского союза (ЕС) будет противостоять предложениям, целью которых является затягивание конфликта на Украине и противодействие усилиям по его мирному урегулированию. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написал глава внешнеполитического ведомства республики Петер Сийярто.

Дипломат уточнил, что встреча состоится 17 марта в Брюсселе.

«На повестке дня будет несколько предложений, в соответствии с которыми Украине хотят дать еще миллиарды евро или оружие <...>. Едем в Брюссель, чтобы противостоять провоенным инициативам и содействовать успеху мирных переговоров», — сообщил он.

По словам Сийярто, в настоящее время ЕС «полностью изолирован» от глобальных геополитических процессов. Региональное содружество оказалось в такой ситуации из-за действий «провоенных либеральных политиков», подчеркнул глава ведомства.

До этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила о существовании ряда трудностей с утверждением плана помощи Украине на сумму €40 млрд. В то же время она уточнила, что региональное содружество по итогам саммита 6 марта приняло решение как можно быстрее согласовать план поддержки Киева.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал слишком дорогой поддержку Украины.

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