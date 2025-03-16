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В Кремле посмеялись над лидерами ЕС, изменившими позицию по Украине

Песков: Европа показала флюгерообразное поведение, изменив позицию по Украине
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Maxim Shemetov/Reuters

Главы европейских государств демонстрируют «флюгерообразное поведение», поменяв свою позицию по перемирию в рамках украинского кризиса. Об этом в комментарии журналисту Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, теперь в Брюсселе стали настаивать на перемирии.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что европейские лидеры ведут себя с президентом США Дональдом Трампом «как ласковые собачки».

Так он прокомментировал резкий разворот европейских лидеров, которые массово стали поддерживать перемирие на Украине.

Россия согласна с предложением о прекращении огня на Украине, однако лишь при условии, что это приведет к долгосрочному миру, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко. В идее о 30-дневном перемирии необходимо учесть ряд нюансов, объяснил глава государства. По его словам, есть риск использования паузы для поставок оружия ВСУ и проведения принудительной мобилизации. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский высказался о возможных территориальных уступках.

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Переговоры о мире на Украине
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