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Трамп сделал заявление о начале конфликта на Украине

Трамп заявил, что Украине не нужно было задираться с Россией
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Win McNamee/Reuters

Президент США Дональд Трамп, говоря о начале конфликта на Украине, заявил, что не следует задираться с тем, кто сильно крупнее тебя. Трансляцию его выступления вел телеканал Fox 26.

По словам хозяина Белого дома, экс-президент Соединенных Штатов Джо Байден не должен был позволить произойти этому конфликту.

«Прежде всего, не нужно задираться с тем, кто гораздо крупнее тебя», — сказал он, выступая в министерстве юстиции США.

Американский лидер отметил, что Киеву не помогли ни денежные средства, которые Вашингтон предоставлял в «большом» объеме, ни значительные поставки военного снаряжения.

В начале февраля Трамп сказал, что Байден не требовал от европейских стран денег на поддержку Украины, а попросту раздавал средства налогоплательщиков США.

В конце января действующий президент Соединенных Штатов назвал ошибки своего предшественника причиной украинского конфликта.

Ранее Трамп заявил, что не видит вины России в начале СВО.

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