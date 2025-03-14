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МИД России назначил нового генконсула в Кракове

Новым генеральным консулом РФ в Кракове назначили Шпокявичюса
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Global Look Press

Генконсулом России в польском городе Краков назначили Таураса Ляоно Шпокявичюса. Об этом говорится в сообщении МИД России.

«Приказом МИД РФ Шпокявичюс Таурас Ляоно назначен генконсулом Российской Федерации в Кракове, Республика Польша», — сказали в российском дипведомстве.

Шпокявичюс родился в 1965 году. В 1990 году он окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР. С того же года он находится на дипломатической службе. Шпокявичюс работал на разных должностях в центральном аппарате министерства и за пределами страны: в посольстве и генеральных консульствах СССР и РФ в Монголии (1990-1994 гг., 1996-1999 гг.), посольстве Российской Федерации в Польше (2003-2007 гг., 2008-2014 гг.), посольстве РФ в Словакии (2017-2023 гг.). С июля 2023 года был заместителем начальника отдела в консульском департаменте министерства иностранных дел России. Шпокявичюс владеет польским, литовским, монгольским и словацким языками. Имеет дипломатический ранг советника 1 класса.

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