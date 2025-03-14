Лукашенко заявил, что Путин поделится с ним деталями о переговорах с США

Лукашенко заявил, что Путин сегодня расскажет ему о переговорах с США по Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин сегодня расскажет ему о переговорах с США по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Белоруссии отметил, что руководство России правильно поступает, тщательно изучая предложения США.

Накануне Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Путиным. Политики обсудили ключевые вопросы развития двух стран, а также актуальные проблемы международной повестки дня, после чего подписали ряд совместных документов. Одной из тем мероприятия было 30-дневное прекращение огня, на которое Украина согласилась после встречи с США в Джидде.

13 марта Путин заявил о готовности согласиться на предложение о введении 30-дневного режима прекращения огня на Украине, но только при условии, что это приведет к долгосрочному миру.

14 марта советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил в ходе интервью для телеканала Fox News, что Вашингтон обсуждает с Москвой и Киевом самые разные варианты урегулирования кризиса, в том числе размещение европейских войск в зоне конфликта.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о возможных переговорах Путина и Трампа.