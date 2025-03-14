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Лукашенко высказался о предложениях США по Украине

Лукашенко: США должны выложить факты на стол по урегулированию на Украине
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Evgenia Novozhenina/Reuters

США должны выложить факты на стол, говоря о предложениях по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в Совете Федерации РФ, передает РИА Новости.

«Факты на стол, мы их должны посмотреть, чтобы не вредили нам», — сказал он.

Кроме того, Лукашенко выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за усилия по урегулированию конфликта на Украине.

Накануне президент РФ Владимир Путин после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что Россия согласна с предложением США о 30-дневном перемирии на Украине. Однако это решение, по словам российского лидера, должно привести к долгосрочному миру.

Также Путин озвучил несколько вопросов, которые возникают в случае введения режима прекращения огня. В частности, остается непонятным, что делать с участком Курской области, оккупированным украинскими военными.

Ранее в США признали дипломатическую победу России после слов Путина о перемирии.

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Переговоры о мире на Украине
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