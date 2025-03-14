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В Кремле не подтвердили отстранение Келлога от переговоров из-за РФ

Песков не подтвердил отстранение Келлога от переговоров из-за России
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Mariam Zuhaib/AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог был отстранен от переговоров по просьбе Москвы.

«Было бы абсурдно думать, что российская сторона может влезать во внутренние американские дела. Мы не имеем ни малейшего намерения, и мы как раз говорим, что любые отношения должны строиться на основе взаимного уважения», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, решение о том, «кого назначать, кого не назначать», принимается только стороной США.

12 марта американская газета Politico писала, что Келлога отстранили от переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Издание отмечало, что в решении вопроса на первый план выходят госсекретарь США Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и представитель на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. При этом роль Келлога оказалась под большим вопросом.

Позднее американский телеканал NBC News сообщал со ссылкой на российского чиновника и представителя администрации Соединенных Штатов, что РФ не желает видеть Келлога на переговорах по урегулированию украинского конфликта.

Ранее в США рассказали об «осторожном оптимизме» в вопросе урегулирования на Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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