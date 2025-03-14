В Кремле прокомментировали предложение маркировать возвращающиеся иностранные компании

Песков об идее маркировки иностранных компаний: такое решение вряд ли примут

Российские власти вряд ли примут решение по маркировке иностранных компаний, возвращающихся в страну, Москва заинтересована в зарубежных инвесторах. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Я не думаю, что кто-то согласится с этой идеей, все было сказано четко. Мы заинтересованы, чтобы к нам приходили зарубежные инвесторы», — сказал он на брифинге.

При этом Песков подчеркнул, что власти не допустят, «чтобы те ниши, оставленные иностранцами, которые заняты нашим бизнесом, чтобы в этих нишах каким-то образом что-то представляло угрозу для интересов российских бизнесменов».

13 марта президент РФ Владимир Путин сообщил, что закрытые переговоры о возвращении на российский рынок в данный момент ведутся с некоторыми зарубежными компаниями.

12 марта лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил закрыть двери для тех компаний, которые открыто финансировали ВСУ и называли РФ агрессором. По его мнению, они не нужны России «ни под каким видом».

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Россию могут вернуться больше 300 иностранных компаний.