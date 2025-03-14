Евросоюз официально признает свою зависимость от США

Politico: Евросоюз признал зависимость от США в Белой книге по обороне

Европа оказалась зависимой от США с точки зрения обороны и безопасности, на фоне изменения политики Вашингтона по Украине это создает значительные риски для ЕС. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на Белую книгу Евросоюза по обороне.

«Европа стала зависимой от американского военного потенциала, что создает опасность теперь, когда США пересматривают свой подход к региону и могут принять решение ограничить использование или даже прекратить доступность этих средств», — отмечается в документе.

До этого сообщалось, что Европа планирует осуществить большой план по перевооружению политического блока якобы из-за российской угрозы.

При этом эксперты Bloomberg Intelligence в своем отчете пришли к выводу, что странам Европы может потребоваться более десятилетия на перевооружение и обновление военно-промышленного комплекса.

По данным агентства, аналитики утверждают, что процесс наращивания военной мощи ЕС будет замедлен «огромными задержками у подрядчиков», поскольку они испытывают перегрузку мощностей существующим спросом.

Ранее Шольц призвал ЕС не инвестировать в оборону за счет пенсий и здравоохранения.