Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Евросоюз официально признает свою зависимость от США

Politico: Евросоюз признал зависимость от США в Белой книге по обороне
close
Global Look Press

Европа оказалась зависимой от США с точки зрения обороны и безопасности, на фоне изменения политики Вашингтона по Украине это создает значительные риски для ЕС. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на Белую книгу Евросоюза по обороне.

«Европа стала зависимой от американского военного потенциала, что создает опасность теперь, когда США пересматривают свой подход к региону и могут принять решение ограничить использование или даже прекратить доступность этих средств», — отмечается в документе.

До этого сообщалось, что Европа планирует осуществить большой план по перевооружению политического блока якобы из-за российской угрозы.

При этом эксперты Bloomberg Intelligence в своем отчете пришли к выводу, что странам Европы может потребоваться более десятилетия на перевооружение и обновление военно-промышленного комплекса.

По данным агентства, аналитики утверждают, что процесс наращивания военной мощи ЕС будет замедлен «огромными задержками у подрядчиков», поскольку они испытывают перегрузку мощностей существующим спросом.

Ранее Шольц призвал ЕС не инвестировать в оборону за счет пенсий и здравоохранения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами