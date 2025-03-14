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«Известия» написали, что самолет Уиткоффа покинул Москву

«Известия»: из Москвы вылетел самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа
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Global Look Press

Самолет, на борту которого, предположительно, находится специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, вылетел из Москвы. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на данные портала Flightradar.

Издание опубликовало кадры, на которых запечатлено, как предполагаемый кортеж спецпосланника лидера Соединенных Штатов заезжает в аэропорт Внуково.

Незадолго до этого сообщалось, что Уиткофф покинул здание американского посольства в Москве.

13 марта самолет Уиткоффа приземлился во Внуково.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Уиткофф приезжает в Россию, чтобы обсудить не только украинский вопрос, но и двусторонние отношения РФ и США. Помощник российского лидера также отметил, что спецпосланник американского президента не является посредником в переговорах Вашингтона и Москвы.

Ранее сообщалось, что Россия выдвинула США свои требования к перемирию на Украине.

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