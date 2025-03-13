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Захарова обвинила Подоляка в лицемерии и «махровом» национализме

Захарова: Подоляк показывает махровый национализм, говоря на русском
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк, говоря на русском языке, показывает свое лицемерие и «махровый национализм». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя слова украинского чиновника о положении России в ситуации по сделке с США.

«Гнилое лицемерие и махровый национализм в действии», — отметила она.

Захарова уточнила, что Подоляк «нес белиберду на запрещенном русском».

Глава офиса украинского президента заявлял, что России в настоящее время нужно «перестать вести игру и продолжать агрессивно атаковать те правила, по которым мы живем, либо все-таки выбирать хоть какую-то часть сделки с США».

В феврале языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень возмутился из-за использования русского языка на заседаниях местных властей. Вопреки законодательному запрету, секретариат Кременя зафиксировал использование русского языка на 24% пленарных заседаний местных советов в десяти областях Украины.

В частности, русский язык звучал в Белгород-Днестровском и Болградском горсоветах в Одесской области, в Новгород-Северском горсовете в Черниговской области, в Змиевском городском и Донецком поселковом совете в Харьковской области, в Кропивницком горсовете в Кировоградской области, а также в Сумской, Киевской, Днепропетровской областях и в подконтрольной Украине части Запорожской области.

Ранее Медведев заявил о попытках Запада уничтожить русский язык на Украине.

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