Трамп пообещал «позаботиться», чтобы Россия не нападала на союзников США

Трамп пообещал позаботиться о том, чтобы Россия не нападала на союзников США

Президент США Дональд Трамп выразил сомнение, что Россия будет нападать на союзников Вашингтона, и пообещал «позаботиться» о том, чтобы этого не произошло. Об этом он заявил во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, пишет The Guardian.

«Я не думаю, что Россия будет нападать на других союзников. Мы позаботимся о том, чтобы этого не произошло», – заявил президент США.

До этого президент Владимир Путин подчеркнул, что готов к обсуждению прекращения боевых действий на Украине с американской стороной. Он допустил возможность телефонного разговора с президентом Трампом по этому поводу.

По словам главы РФ, Москва согласна с предложением Вашингтона о 30-дневном перемирии, но только при условии, что это станет первым шагом на пути к долгосрочному урегулированию конфликта.

Ранее Трамп оценил заявление Путина о перемирии на Украине.