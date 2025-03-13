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Путин раскрыл темы переговоров с Лукашенко

Путин обсудил с Лукашенко вопросы координации действий на международной арене
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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко они обсудили вопросы дальнейшей координации действий на международной арене. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции по итогам встречи, передает сайт Кремля.

«Естественно, затронули на переговорах и вопросы дальнейшей координации действий на международной арене. Наши государства выступают с общих позиций по большинству глобальных и региональных проблем», — сказал глава государства.

Помимо этого, Путин заявил, что по итогам переговоров с Лукашенко был подписан солидный пакет документов. По его словам, в совместном заявлении четко подтвержден настрой на дальнейшее активное развитие многоплановых российско-белорусских связей.

Президент России отметил, что переговоры с президентом Белоруссии прошли в дружеской и конструктивной атмосфере. Глава Государства уточнил, что они с Лукашенко подробно обсудили вопросы в сфере экономики, безопасности и обороны.

Ранее Лукашенко сравнил положение России и Украины в преддверии обсуждения перемирия.

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