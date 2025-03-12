Президент Украины Владимир Зеленский вверг Украину в тотальную зависимость. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с «Известиями», комментируя слова украинского лидера о том, что Киев не признает Крым и Донбасс частью России.

«Смешно слушать рассуждения о независимости от зависимого, ввергнувшего страну в тотальную зависимость», — отметила она.

Захарова подчеркнула, что Киев «извратил до предела» конституцию Украины.

Накануне депутат Европарламента от Словакии Любош Блага заявил, что Россия сохранит за собой Крым и Донбасс после урегулирования конфликта на Украине. Украина потеряла Крым и Донбасс и «не имеет ничего на поле боя», отметил Блага. Словацкий евродепутат напомнил заявление украинского лидера Владимира Зеленского о «полном уходе» России с освобожденных территорий. По мнению Благи, это невозможно.

В ноябре прошлого года колумнист Марк Чемпион написал в статье для агентства Bloomberg, что украинское руководство после провального контрнаступления в 2023 году смирилось с невозможностью вернуть территории, взятые под контроль бойцами Вооруженных сил РФ. По словам обозревателя, Киев больше не воспринимает возвращение всех территорий как путь к победе в конфликте с Москвой.

Ранее Зеленский признал невозможность возврата Крыма.