Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова высмеяла заявления Зеленского о Крыме

Захарова сообщила, что Зеленский вверг Украину в тотальную зависимость
close
Evgenia Novozhenina/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский вверг Украину в тотальную зависимость. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с «Известиями», комментируя слова украинского лидера о том, что Киев не признает Крым и Донбасс частью России.

«Смешно слушать рассуждения о независимости от зависимого, ввергнувшего страну в тотальную зависимость», — отметила она.

Захарова подчеркнула, что Киев «извратил до предела» конституцию Украины.

Накануне депутат Европарламента от Словакии Любош Блага заявил, что Россия сохранит за собой Крым и Донбасс после урегулирования конфликта на Украине. Украина потеряла Крым и Донбасс и «не имеет ничего на поле боя», отметил Блага. Словацкий евродепутат напомнил заявление украинского лидера Владимира Зеленского о «полном уходе» России с освобожденных территорий. По мнению Благи, это невозможно.

В ноябре прошлого года колумнист Марк Чемпион написал в статье для агентства Bloomberg, что украинское руководство после провального контрнаступления в 2023 году смирилось с невозможностью вернуть территории, взятые под контроль бойцами Вооруженных сил РФ. По словам обозревателя, Киев больше не воспринимает возвращение всех территорий как путь к победе в конфликте с Москвой.

Ранее Зеленский признал невозможность возврата Крыма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами