Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт одобряет диалог о прекращении огня между США и Украиной. В публикации на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он подчеркнул, что Венгрия выступала за такой сценарий с 2021 года, несмотря на давление и критику.

«Три года мы призывали к перемирию и мирным переговорам. Нас осуждали за эту позицию, но сегодня, спустя годы, тема наконец стала актуальной», — отметил Сийярто.

Переговоры делегаций США и Украины прошли 11 марта в Джидде в Саудовской Аравии. Они продолжались более восьми часов. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если на аналогичный шаг будет готова пойти Москва. Вашингтон в свою очередь заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. Кроме того, стороны согласовали сделку по полезным ископаемым. В ближайшее время президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен созвониться с российским лидером Владимиром Путиным. Подробнее — в материале «‎Газеты.Ru»..

Как отметил госсекретарь США Марко Рубио, вопрос о гарантиях безопасности для Украины еще предстоит обсудить.

Ранее в США высказались о наказании для РФ в случае отказа от прекращения огня.