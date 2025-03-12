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Рубио ответил на вопрос о контактах с Зеленским в ходе своего визита в Джидду

У Рубио и Уолтца не было контактов с Зеленским в ходе визита в Саудовскую Аравию
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Saul Loeb/Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не вступал в коммуникацию с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе своего визита в Саудовскую Аравию. Об этом он сообщил на пресс-конференции, добавив, что советник по национальной безопасности Майк Уолтц, вероятно, также не взаимодействовал с украинским лидером, передает РИА Новости.

«У меня не было контактов с Зеленским. Не думаю, что они были и у Уолтца», — подчеркнул Рубио.

Переговоры делегаций США и Украины прошли 11 марта в Джидде в Саудовской Аравии. Они продолжались более восьми часов. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если на аналогичный шаг будет готова пойти Москва. Вашингтон в свою очередь заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. Кроме того, стороны согласовали сделку по полезным ископаемым. В ближайшее время президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен созвониться с российским лидером Владимиром Путиным. Подробнее — в материале «‎Газеты.Ru»..

Ранее политолог заявил, что Украина была вынуждена принять условия США на переговорах.

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