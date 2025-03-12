Рубио заявил, что вопрос о гарантиях безопасности для Украины еще предстоит обсудить

Рубио сообщил, что вопрос о гарантиях безопасности для Киева нужно обсуждать

Вопрос о гарантиях безопасности для Украины еще предстоит обсудить. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе пресс-конференции, пишет РИА Новости.

«Вопрос в условиях. Может ли Киев обеспечить достаточное сдерживание, чтобы себя обезопасить», — отметил он и добавил, что это будет частью обсуждений.

Накануне в Джидде в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины. Они продолжались более восьми часов. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если на аналогичный шаг будет готова пойти Москва. Вашингтон в свою очередь заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. Кроме того, стороны согласовали сделку по полезным ископаемым. В ближайшее время президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен созвониться с российским лидером Владимиром Путиным. Подробнее — в материале «‎Газеты.Ru».

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио и советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц в ходе общения с прессой пообещали передать России по различным дипканалам детальную информацию о сути переговоров с Украиной в Джидде. Представитель Кремля подчеркнул, что сначала надо получить эту информацию, а потом принимать решения.

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