В Кремле заявили о неготовности Путина давать интервью Фридману

Песков: у Путина нет в планах интервью американскому блогеру Лексу Фридману

У президента России Владимира Путина нет в планах давать интервью американскому журналисту и блогеру Алексу Фридману. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время брифинга.

«Нет, таких планов не было и нет», — сказал представитель Кремля.

При этом в январе он отмечал, что Путин может дать интервью Фридману, но это не вопрос ближайшей перспективы.

В январе американский блогер Лекс Фридман, взявший интервью у президента Украины Владимира Зеленского, сообщил, что прибудет в Россию для интервью с Путиным. Он подчеркнул, что его цель — внести «небольшой вклад в продвижение мира» через беседу с российским лидером.

В интервью Фридману Зеленский заявил, что презирает русский народ и Путина. В течение трехчасовой беседы украинский лидер три раза нецензурно выразился, причем сделал это на русском языке.

Ранее Фридман раскритиковал Зеленского за грубые слова в адрес российского лидера.