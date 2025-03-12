Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле заявили о неготовности Путина давать интервью Фридману

Песков: у Путина нет в планах интервью американскому блогеру Лексу Фридману
close
Михаил Метцель/РИА Новости

У президента России Владимира Путина нет в планах давать интервью американскому журналисту и блогеру Алексу Фридману. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время брифинга.

«Нет, таких планов не было и нет», — сказал представитель Кремля.

При этом в январе он отмечал, что Путин может дать интервью Фридману, но это не вопрос ближайшей перспективы.

В январе американский блогер Лекс Фридман, взявший интервью у президента Украины Владимира Зеленского, сообщил, что прибудет в Россию для интервью с Путиным. Он подчеркнул, что его цель — внести «небольшой вклад в продвижение мира» через беседу с российским лидером.

В интервью Фридману Зеленский заявил, что презирает русский народ и Путина. В течение трехчасовой беседы украинский лидер три раза нецензурно выразился, причем сделал это на русском языке.

Ранее Фридман раскритиковал Зеленского за грубые слова в адрес российского лидера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами