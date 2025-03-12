На Украине заявили, что готовятся обсудить с США условия прекращения огня

На следующей неделе Украина начнет обсуждать с США детали прекращения огня в зоне российско-украинского конфликта. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, передает издание «Страна.ua».

«На следующей неделе мы уже договорились, что на техническом экспертном уровне команды начнут говорить обо всех деталях», — сказал политик, комментируя прошедшие в Саудовской Аравии американо-украинские переговоры.

Ермак отметил, что Украина хочет обсудить гарантии безопасности, которые позволят «стопроцентно предотвращать любую агрессию в будущем».

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина выразила готовность принять предложение Соединенных Штатов о введении 30-дневного режима прекращения огня. Вашингтон донесет эту информацию до Москвы, объяснив, что ключом к достижению мира является «взаимность» в данном вопросе.

Ранее Трамп допустил продолжение конфликта на Украине.