В ООН осудили масштабную атаку дронов ВСУ по регионам РФ

В ООН осудили массовую атаку украинских дронов по гражданам и инфраструктуре РФ

ООН «решительно осуждает» нападения на гражданское население и инфраструктуру. Об этом заявил РИА Новости представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя масштабную атаку украинских беспилотников по регионам РФ.

«Мы решительно осуждаем все нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили», — заявил Дюжаррик в ходе брифинга с журналистами.

Он подчеркнул, что подобные атаки должны «немедленно прекратиться». Дюжаррик призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

До этого массовую атаку вражеских беспилотников по российским регионам, в том числе по Москве и Московской области, прокомментировали в МИД РФ. В министерстве заявили, что эта ситуация показала агонию президента Украины Владимира Зеленского, который пытается угодить своим хозяевам.

В МИД подчеркнули, что вина за эту атаку лежит на всех странах, которые поставляют Украине вооружения. В ведомстве отметили, что все причастные и ответственные понесут наказание.

В ночь на 11 марта Россия подверглась одной из самых массовых атак беспилотников с 2022 года. Над десятью российскими регионами сбили 337 дронов Вооруженных сил Украины. Основной удар пришелся на Брянскую, Курскую и Московскую области.

Ранее появилось видео с последствиями удара дрона по многоэтажке в Раменском.