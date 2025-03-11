Делегация США опоздала на встречу с представителями Киева в Джидде

Американская делегация опоздала на встречу с украинской стороной в Джидде

Американская делегация опоздала на встречу с украинскими представителями в саудовской Джидде. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Встречу немного задержали из-за опоздания американцев», — говорится в материале.

До этого сообщалось, что в Саудовской Аравии начались переговоры между делегациями Украины и США.

Со стороны Киева во встрече принимают участие глава офиса президента Украины Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Американскую делегацию возглавляют государственный секретарь Марко Рубио и помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

Вашингтон обозначил главную цель переговоров, как «создание рамок для мирного соглашения и прекращения огня». Киев собирается обсудить предоставление гарантий безопасности от Вашингтона и противостоять попыткам навязать невыгодные для украинской стороны условия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

11 марта Марко Рубио заявил, что возобновление военных поставок Украине зависит от итогов американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии.

Ранее Трамп заявил, что надеется на довольно хорошие результаты переговоров с Украиной в Джидде.