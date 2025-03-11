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В Германии заявили, что у Зеленского осталось немного вариантов

Bild: у Зеленского осталось не так много вариантов
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Anatolii Stepanov/Reuters

У украинского лидера Владимира Зеленского осталось немного вариантов действий на фоне прекращения поставок из США и ухудшения отношений Киева и Вашингтона. Об этом в статье для газеты Bild пишет немецкий журналист Пол Ронцхаймер.

«Ракеты для ЗРК Patriot не могут быть быстро заменены из Европы, а европейские спецслужбы не имеют возможности приблизиться к тому, что США смогли предложить украинцам», — говорится в сообщении издания.

Обозреватель немецкой газеты пишет, что Зеленский стремится получить помощь из Европы как можно быстрее, однако Брюссель не может предпринять конкретных и решительных мер по помощи Киеву.

Ронцхаймер вместе с тем обратил внимание на зреющее недовольство властями Украины со стороны населения. По его словам, в нынешней ситуации возникает угроза недовольства, что может оказаться проблемой для Зеленского.

До этого глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявлял, что атакой дронов на Москву в преддверии встречи Украины и США в Саудовской Аравии, Киев преследует цели, связанные с продолжением конфликта.

Ранее в Европе признали, что Крым и Донбасс останутся за Россией.

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