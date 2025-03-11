В постпредстве РФ при ОБСЕ высказались об атаке украинских дронов на Подмосковье

Российские дипломаты намерены сделать атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Московскую область ключевой темой своего выступления на заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое запланировано на 13 марта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя постоянного представителя РФ при международной структуре Максима Буякевича.

По его словам, финское председательство ОБСЕ никак не реагирует на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданские объекты в российских регионах. Хельсинки не опровергают подобные удары, так как это противоречило бы фактам, но и не подтверждают их.

«Они абсолютно игнорируют этот факт как таковой. То есть мы такие вещи произносим как в воздух, в вакуум», — подчеркнул Буякевич.

Дипломат выразил уверенность, что Финляндия не справляется с обязанностями председателя организации.

Как отметил заместитель постоянного представителя РФ, европейские страны продолжают придерживаться милитаристской повестки. В том числе по этой причине в ОБСЕ наблюдается игнорирование атак ВСУ на российские гражданские объекты, резюмировал он.

В ночь на 11 марта несколько российских регионов подверглись массированной атаке украинских БПЛА. Министерство обороны РФ сообщало, что всего в субъектах страны сбили 337 дронов. В частности, в небе над Московской областью был уничтожен 91 беспилотник.

Ранее генеральный секретарь ОБСЕ побывал на месте падения обломков БПЛА в Московской области.