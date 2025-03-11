Названо число журналистов, посетивших Курскую область с августа 2024 года

Хинштейн: в Курской области с начала вторжения побывали более 600 журналистов

Сотрудники более 90 зарубежных СМИ, в том числе из европейских государств, посетили Курскую область в период с августа 2024 года по настоящее время. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн, передает ТАСС.

Чиновник прокомментировал ситуацию в ходе выступления на I Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Современные медиа: смысловые стратегии и подготовка кадров».

Он обратил внимание, что на фоне вторжения украинских войск в Курскую область на территории региона были введены режимы чрезвычайной ситуации федерального значения и контртеррористической операции. Несмотря на это, с момента начала боев в приграничном субъекте побывали свыше 600 российских и иностранных журналистов.

«Мы подготовили данные — 93 иностранных СМИ за это время побывали в нашем регионе, включая журналистов из стран европейских — Германии, Франции, Испании, Швейцарии, Италии, Великобритании», — подчеркнул Хинштейн.

3 марта посольство РФ в Дании сообщило, что сотрудники местной телерадиокомпании DR 23 незаконно побывали на территории Курской области и подготовили соответствующий репортаж. Новостной сюжет, посвященный поездке журналистов в район города Суджа, был выпущен в эфир 23 февраля.

Ранее суд в РФ заочно арестовал журналиста из Швейцарии за поездку в Курскую область.