Режим украинского лидера Владимира Зеленского на Украине необходимо менять, поскольку президент не намерен соблюдать никакие договоренности. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

«Надо менять тот режим, который провоцирует это военный конфликт. Предположим, Зеленский сейчас приедет, подпишет какую-то бумагу, а завтра организует провокацию с обстрелом какого-то района и заявит – с русскими невозможно договариваться», — подчеркнул он.

По словам Азарова, Зеленский, не стесняясь, это и говорит. Украинский лидер заранее прогнозирует то, что никакие договоренности исполняться не будут, отметил бывший премьер Украины.

«Как могут быть выработаны четкие условия?», — задался вопросом бывший премьер. По его мнению, это зависит от того, насколько представители США хотят установить мир.

До этого депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале удивился, что американский президент, а не украинский лидер Владимир Зеленский, пытается остановить жертвы украинского народа.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф говорил, что Соединенные Штаты рассчитывают, что встреча в Джидде (Саудовской Аравии) приведет к прогрессу в урегулировании конфликта на Украине. По словам Уиткоффа, между США и Украиной было много обсуждений после встречи президента США Дональда Трампа и Зеленского в конце февраля.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о возможных переговорах США и РФ в ближайшее время.