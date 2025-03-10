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Эксперт рассказал, как Трамп намерен сместить Зеленского

Политолог Блохин: Трамп давит на украинскую элиту для смещения Зеленского
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Brian Snyder/Reuters

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин рассказал в беседе с «Лентой.ру», как президент США Дональд Трамп намерен сместить своего украинского коллегу Владимира Зеленского.

По мнению политолога, Трамп будет давить на украинскую элиту и расколоть ее, чтобы сместить Зеленского.

«Это ставка на то, чтобы расколоть украинскую элиту, чтобы показать, что, пока Зеленский будет у власти, поставки будут остановлены, а уход Зеленского будет означать суверенитет и независимость Украины», — поделился Блохин.

Он добавил, что персона Зеленского «остается главным препятствием на пути мирного процесса».

До этого немецкая газета Bild писала, что Соединенные Штаты не станут возобновлять военные поставки Украине, пока ее президентом является Владимир Зеленский.

28 февраля Трамп и Зеленский устроили словесную перепалку во время встречи в Овальном кабинете Белого дома. Американский лидер выразил недовольство недостаточной благодарностью со стороны украинского коллеги за помощь Соединенных Штатов.

Ранее Зеленский в шутку извинился за отсутствие костюма.

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