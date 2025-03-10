В Госдуме заявили о «плевке» Украины в мирные инициативы Трампа

Депутат Госдумы Михаил Шеремет считает «плевком» в мирные инициативы президента США Дональда Трампа удар ВСУ по селу Великие Копани в Херсонской области. Свое мнение он высказал в беседе с РИА Новости.

Шеремет обратил внимание, что украинские военные применили американское оружие для удара по херсонскому селу. По его словам, это «неспроста».

«Это плевок в мирные инициативы президента США Трампа, чтобы запятнать его репутацию кровью мирных русских людей, и попытка настроить Россию против США», — добавил парламентарий.

При этом он высказал уверенность, что администрация Трампа понимает «террористическую сущность и подлость» украинского руководства, которое нацелено на продолжение конфликта.

9 марта ВСУ нанесли удар по рынку в селе Великие Копани, в тот момент там находились десятки мирных жителей, в том числе простых фермеров, сообщал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, по рынку было выпущено два снаряда из реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали гуманитарный конвой в Харьковской области.