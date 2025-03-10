Хинштейн опроверг информацию об отказе поставить кислородные баллоны бойцам

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале опроверг информацию об отказе местных властей в помощи российским бойцам в поставке кислородных баллонов.

По его словам, в социальных сетях распространяется тема «с якобы отказом правительства Курской области в помощи нашим бойцам в поставке кислородных баллонов».

По словам губернатора, его помощники получили запрос от некоего Моисея, который заявил, что его подразделение выполняет задачи на Курском направлении. Точных данных он не назвал, а с официальным запросом не обращался.

«Направлять помощь непонятно куда и кому, по телефонному звонку, мы не можем», — отметил Хинштейн.

По словам главы региона, что Моисей является оператором БПЛА в подразделении, приданном к спецназу «Ахмат», и полномочий напрямую обращаться за помощью к региону ему не давалось.

До этого Александр Хинштейн подтвердил использование ВС России трубы бывшего магистрального газопровода для переброски войск в районе Суджи с целью прорыва позиций ВСУ.

Ранее Хинштейн отреагировал на возбуждение уголовного дела из-за «зубов дракона».